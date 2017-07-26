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Токкет: Кессел видит мир иначе, чем другие люди, и это прекрасно

26 июля 2017, среда. 18:32. Хоккей

Новый главный тренер «Аризоны Койотс» Рик Токкет поделился мнением о работе с нападающим «Питтсбург Пингвинз» Филом Кесселом.

«У вас в раздевалке должны быть разные личности. Фил — необычный парень, я наслаждался временем рядом с ним. Кессел видит мир иначе, чем другие люди, и это прекрасно. Мы много с ним общались, в каких-то вещах не соглашались, в других, наоборот, приходили к консенсусу.

В конце концов мы нашли с ним общий язык, и Кессел проделал уникально большую работу. Ему удалось забить несколько крайне важных шайб для команды, именно за этим „Питтсбург“ его и брал. Мы знали, что он не будет идеальным игроком, но в нужный момент он умеет взрываться и приносить максимальную пользу», — цитирует Токкета ESPN.

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Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Теги
Аризона Койотс Питтсбург Пингвинз Миккель Кесслер
Новости. Хоккей
26 июля 2017, среда
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