Токкет: Кессел видит мир иначе, чем другие люди, и это прекрасно

Новый главный тренер «Аризоны Койотс» Рик Токкет поделился мнением о работе с нападающим «Питтсбург Пингвинз» Филом Кесселом.



«У вас в раздевалке должны быть разные личности. Фил — необычный парень, я наслаждался временем рядом с ним. Кессел видит мир иначе, чем другие люди, и это прекрасно. Мы много с ним общались, в каких-то вещах не соглашались, в других, наоборот, приходили к консенсусу.



В конце концов мы нашли с ним общий язык, и Кессел проделал уникально большую работу. Ему удалось забить несколько крайне важных шайб для команды, именно за этим „Питтсбург“ его и брал. Мы знали, что он не будет идеальным игроком, но в нужный момент он умеет взрываться и приносить максимальную пользу», — цитирует Токкета ESPN.

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