Сигарёв: в «Сибири» на меня рассчитывают, проявлю себя – подумаю об НХЛ

Нападающий «Сибири» Андрей Сигарёв рассказал, с какими партнёрами тренируется в межсезонье и признался, что планирует попробовать себя в НХЛ.



«Если проявлю себя в составе «Сибири», то можно будет подумать об НХЛ. У меня ещё год контракта в Новосибирске, я не загадываю. Плюс в том, что я недрафтованный и команду смогу сам выбирать. Готов, разумеется, ехать на двусторонний контракт. В НХЛ сейчас люди и моложе меня играют и забивают, ничего такого в этом нет. Кто-то даже говорит, что там попроще играть, стиль игры более атакующий. Так получается, что мне всегда удавались матчи с канадцами. Всегда им забивал, даже когда выходил против лучших: Джонатана Юбердо, Натана Маккиннона.



Тренеры говорят, что рассчитывают на меня. Поставили в первое звено с легионерами. Всё зависит от меня и от партнёров. С Закриссоном и Бергстрёмом нет никаких проблем. Они говорят по-английски, я тоже. Помогаю им с переводом, потому что сами они на тренировках ничего не понимают (смеётся). Пока у нас получается. Недавно отрабатывали большинство, неплохо держали шайбу. Но всё в любом случае покажет сезон. Даже предсезонные матчи не будут показателем. В сезоне-2016/17 Сигарёв набрал 13 (6+7) очков в 49 играх за «Адмирал».



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