Генменеджер «Нэшвилла»: хотим узнать, продолжит ли Фишер игровую карьеру

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Дэвид Пойл поделился мнением о будущем нападающего Майка Фишера, который может завершить игровую карьеру.



Сейчас Фишер в отпуске. И я был в отъезде, готовился к слушаниям в арбитраже. Надеюсь переговорить с ним в ближайшие дни, чтобы узнать его решение. Я полагаю, что к началу следующей недели у нас будут новости.



Я думаю, что всё вскоре определится. Я почти уверен, что смогу сообщить вам что-то новое на следующей неделе", — приводит слова Пойла официальный сайт НХЛ.

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