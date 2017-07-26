Е. Соколов: «Трактор» хотел меня оставить, но «Автомобилист» не согласился

Нападающий юниорской сборной России Егор Соколов рассказал о подготовке к мемориалу Глинки и о своём решении уехать в клуб QMJHL «Кейп Бретон Скриминг Иглз».



«Прошлую игру неудачно сыграл, сегодня с «Локо-Юниором» (6:1) забросил две шайбы. Людей много в команде, и нужно доказывать, что достоин быть в сборной. Сейчас все мысли о попадании в состав на мемориал Глинки. Когда уходил из Екатеринбурга несколько лет назад, то первое право подписания профессионального контракта было у «Автомобилиста», но они не захотели. «Трактор» хотел оставить, денежную компенсацию предлагали и игроков, а «Автомобилист» ни в какую не соглашался. Поэтому решил поехать в Канаду, с Максимом Лазаревым и Евгением Свечниковым пообщаюсь на тему «Кейп Бретона», они там играли», — сказал Соколов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.



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