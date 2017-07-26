«Бостон» подтвердил подписание контракта со Спунером с зарплатой $ 2,825 млн

«Бостон Брюинз» на своём официальном сайте подтвердил подписание контракта с нападающим Райаном Спунером. Новое соглашение рассчитано на один сезон, зарплата игрока составит $ 2,825 млн.



Стороны успели обратиться в арбитраж, но позже игрок и клуб нашли компромисс самостоятельно.



25-летний Спунер в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата и набрал 39 (11+28) результативных баллов. 1 июля у хоккеиста закончился двухлетний контракт на $ 1,9 млн в год.

Фридман: Спунер и «Бостон» договорились без арбитража на зарплату $ 2,8 млн