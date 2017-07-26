Гатиятулин: у «Трактора» было достаточно моментов, увы, не реализовали

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился впечатлениями после поражения в товарищеском матче с «Салаватом Юлаевым» (0:1) .



«Игра в целом выдалась очень напряжённой. У нас было достаточно моментов, но, увы, мы не реализовали ни одного. Мы продолжаем работать над этим, делаем выводы, объясняем игрокам, какой хоккей в их исполнении мы хотим видеть в сезоне. Идёт предсезонная подготовка, впереди ещё много матчей. Понятно, что есть ошибки, понятно, что они будут, но через эти игры, через «предсезонку» мы будем совместно идти к той игре, которую хотим видеть уже в сезоне.



У кого из молодёжи есть шанс на место в составе? Не хочу никого выделять персонально. По желанию – ни к кому нет вопросов. По тактическим, конечно, есть. Но это уже наша тренерская работа – объяснить эти моменты. Что касается шансов на место в составе – у всех наших молодых игроков они есть, у всех одинаковы. Впереди ещё достаточно контрольных матчей. Многие, скорее всего, поедут с нами и на турниры в Астану и Магнитогорск, где также получат возможность проявить себя», — цитирует Гатиятулина официальный сайт клуба.

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