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Билялетдинов: не знаю, что можно сказать по Ландеру и Галиеву

26 июля 2017, среда. 23:58. Хоккей

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями после победы в товарищеской игре с «Нефтяником» (3:2 ОТ).

«Я считаю, игра получилась неплохой. Она была полезной для нас и Альметьевска. Ребята играли с хорошей отдачей.

Что могу сказать вообще о Галиеве и Ландере? Да я сам не знаю. Ландера, понятно, взяли как центра для легионеров. По нему решение было уже давно. Что касается Галиева, то мы его недавно взяли. Была возможность взять – мы взяли. О нём там много говорят. Посмотрим, сейчас сложно что-то говорить», — цитирует Билялетдинова «Спорт Бизнес Online».

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Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
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ХК Ак Барс Антон Ландер Зинэтула Билялетдинов Станислав Галиев
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