Билялетдинов: не знаю, что можно сказать по Ландеру и Галиеву

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями после победы в товарищеской игре с «Нефтяником» (3:2 ОТ).



«Я считаю, игра получилась неплохой. Она была полезной для нас и Альметьевска. Ребята играли с хорошей отдачей.



Что могу сказать вообще о Галиеве и Ландере? Да я сам не знаю. Ландера, понятно, взяли как центра для легионеров. По нему решение было уже давно. Что касается Галиева, то мы его недавно взяли. Была возможность взять – мы взяли. О нём там много говорят. Посмотрим, сейчас сложно что-то говорить», — цитирует Билялетдинова «Спорт Бизнес Online».

Во Владивостоке появилась аллея Гимаева, Казань заступилась за Зарипова «Ак Барс» поддержал Даниса Зарипова, в Минске стартовал первый предсезонный турнир КХЛ, во Владивостоке заложили аллею Гимаеву.