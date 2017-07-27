Флетчер: ожидаю, что контракты Нидеррайтера и Гранлунда будут схожими

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Чак Флетчер поделился мнением о ходе переговоров по новым контрактам с нападающими Нино Нидеррайтером и Микаэлем Гранлундом.



«Мы продолжим делать свое дело. Все усердно работают, между нами выстроен хороший диалог, но, конечно, мы пока не достигли финиша. Если посмотреть на ситуацию в лиге, вы увидите, что в большинстве случаев сделки заключаются в день слушаний, а иногда даже на следующий день. Ничто не подгоняет ситуацию сильнее, чем дедлайн.



Я ожидаю, что контракты Нидеррайтера и Гранлунда будут схожими. Надеюсь, что мы сможем договориться на долгий срок. В противном случае мы всегда можем дождаться арбитража и пересмотреть договор через год», — цитирует Флетчера официальный сайт лиги.

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