Денисов: минское «Динамо» только знакомится с новой системой

Защитник минского «Динамо» Владимир Денисов поделился впечатлениями после поражения от московского «Динамо» (3:6) в матче Кубка Минска. Завтра команда Горди Дуайера встретится с «Юностью-Минск».

«Первая игра сезона: неудачно сыграли. Ещё первый период играли, а второй и третий, к сожалению, у нас не получились, было много ошибок. Мы работаем, только знакомимся с системой, которую нам предлагают. Этот турнир — один из элементов подготовки к чемпионату», — приводит слова Денисова официальный сайт минского клуба.