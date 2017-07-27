Гареев: нагрузки на сборах «Салавата» даются нормально, все ребята стараются

Защитник «Салавата Юлаева» Станислав Гареев подвёл итоги товарищеского матча с «Трактором» (1:0) и оценил работу на финском этапе сборов.

«Первая игра всегда даётся нелегко, сколько бы ты ни тренировался, игра есть игра. Я считаю, мы неплохо выглядели, были и хорошие моменты, были и не очень. Здорово сыграли вратари, выручали нас, а так будем прибавлять от игры к игре, я думаю. На предсезонках всегда много удалений, где-то эмоции зашкаливают после долгого перерыва, надеюсь, в сезоне удалений будет меньше.



Мы хорошо поработали на сборе в Паюлахти, все ребята стараются, чтобы подойти к сезону в хорошей форме. Нагрузки даются нормально, все пришли готовыми, поэтому никаких проблем нет», — цитирует Гареева пресс-служба клуба.