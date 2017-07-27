Бродо: без хоккеистов НХЛ на ОИ-2018 все сборные будут играть на равных

Двукратный олимпийский чемпион Мартин Бродо, вошедший в менеджмент сборной Канады на олимпийский сезон, поделился ожиданиями от Игр в Пхёнчхане.

«Сейчас всё по-другому. Раньше было легко договориться с игроками, чтобы они приехали в сборную, но сейчас в сборной будет много игроков, выступающих в Европе. У многих ребят, которые никогда не думали, что попадут на Олимпиаду, появился отличный шанс побороться за медаль. Будет интересно быть частью этой команды. Раньше фаворитами были Швеция, Канада, США, а теперь такие страны, как Германия, Чехия и Швейцария верят, что у них есть шанс победить, потому что игроки НХЛ не приедут.



У России будет сильная команда. У Швеции много хоккеистов играют в НХЛ, так что у них схожая с нами ситуация. Все сборные будут играть на равных, поэтому турнир будет интересным», — цитирует Бродо Sportsnet.