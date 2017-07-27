175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

М. Гуськов: хотел быть защитником, как папа, но тренер сказал играть в атаке

27 июля 2017, четверг. 10:33. Хоккей

Нападающий юниорской сборной России Матвей Гуськов рассказал о подготовке к мемориалу Глинки, а также о своём отце Александре, двукратном чемпионе России в составе ярославского «Локомотива».

«Отличная практика для меня не только поиграть с ребятами на год старше, но и в сборной России. Конечно, это пойдёт мне на пользу. Был на сборах с U17 в Сочи, а потом позвали в U18. Огромная конкуренция в команде, я на год младше, и надо доказывать, новый тренер, коллектив. Слава богу, влился, все помогают мне. На Глинку команда поедет только за победой, сборная России давно не побеждала на этом турнире.

В этом сезоне, надеюсь, буду играть уже в МХЛ за «Красную Армию». Папа внимательно следит за мной, каждую игру смотрит, подсказывает, где и как действовать лучше, где всё получается или нет. С детства пошло, что играю в атаке. Хотел быть защитником, как папа, но тренер сказал: «Лучше играй в нападении, у тебя хорошо получается», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

Тренер России U18: Свечников не сыграет на мемориале Глинки из-за травмы
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
U18 — Хоккей
Новости. Хоккей
27 июля 2017, четверг
12:08 Гончар о возможной работе в России: сконцентрирован на работе в «Питтсбурге»
11:58 Дуайер: сейчас главная цель минского «Динамо» — становиться лучше от игры к игре
11:29 Евгений Малкин и Сергей Гончар представили кубок Стэнли в Музее хоккея в Москве
11:22 А. Медведев: антидопинговая лаборатория КХЛ может начать работу к плей-офф
10:50 Менеджер сборной Канады: рассмотрим кандидатуры Игинлы и Доана для участия в ОИ
10:35 Защитник ЦСКА Ермаков перешёл в «Торпедо» в обмен на денежную компенсацию
10:33 М. Гуськов: хотел быть защитником, как папа, но тренер сказал играть в атаке
10:23 Светлов: ЦСКА, «Авангард» и «Салават» — тройка лидеров селекции-2017 в КХЛ
09:50 Бродо: без хоккеистов НХЛ на ОИ-2018 все сборные будут играть на равных
09:22 «Слован» взял на просмотр двух участников МЧМ-2017 в составе сборной Словакии
09:13 Гареев: нагрузки на сборах «Салавата» даются нормально, все ребята стараются
00:55 Исхаков: до мемориала Глинки ещё 10 дней, будем что-то наигрывать
00:37 Денисов: минское «Динамо» только знакомится с новой системой
00:22 Флетчер: ожидаю, что контракты Нидеррайтера и Гранлунда будут схожими
26 июля 2017, среда
23:58 Билялетдинов: не знаю, что можно сказать по Ландеру и Галиеву
23:29 В. Воробьёв: за счёт работы московское «Динамо» будет хорошей командой
23:01 Дуайер: хочу выделить игру молодых игроков, и большинство — минского «Динамо»
22:28 Вестерлунд: знаю, что за игрой «Салавата» следило много людей
22:19 Гатиятулин: у «Трактора» было достаточно моментов, увы, не реализовали
22:01 Три клуба НХЛ интересуются форвардом Данисом Зариповым
21:45 «Бостон» подтвердил подписание контракта со Спунером с зарплатой $ 2,825 млн
21:14 Московское «Динамо» обыграло минских одноклубников на Кубке Минска
20:55 Е. Соколов: «Трактор» хотел меня оставить, но «Автомобилист» не согласился
20:46 Генменеджер «Нэшвилла»: хотим узнать, продолжит ли Фишер игровую карьеру
20:41 Тренер России U18: Свечников не сыграет на мемориале Глинки из-за травмы
20:36 «Ак Барс» одолел «Нефтяник» в овертайме выставочного матча
20:29 «Нью-Джерси» подписал новые контракты с пятью форвардами
20:00 Сигарёв: в «Сибири» на меня рассчитывают, проявлю себя – подумаю об НХЛ
19:53 «Лада» в товарищеской встрече обыграла «Торос»
19:43 Игроки «Адмирала» заложили аллею памяти Сергея Гимаева
19:13 Россия U18 обыграла «Локо-Юниор» в контрольном матче
19:00 «Салават Юлаев» победил «Трактор» в товарищеском матче благодаря голу Куляша
18:56 Сигарёв: в «Адмирале» меня убрали из первого звена сразу в четвёртое
18:32 Токкет: Кессел видит мир иначе, чем другие люди, и это прекрасно
18:02 Источник: форвард «Барыса» Вей не сыграет за сборную Канады на турнире в Сочи
17:31 Фридман: Спунер и «Бостон» договорились без арбитража на зарплату $ 2,8 млн
17:13 «Локомотив» в первом матче Кубка Минска победил рижское «Динамо»
16:33 Третьяк: допинг в хоккее — редкость, ФХР будет беспощадно бороться с этим злом
16:26 «Торпедо» открыло благотворительную распродажу эксклюзивных свитеров
15:40 Третьяк: решение НХЛ по ОИ-2018 не является для России проблемой
14:27 Чуприс: по полной программе заиграть в минском «Динамо» не получилось
13:30 Бьёркстранд: для меня честь сыграть в команде с таким игроком, как Панарин
12:34 Якушев: в Ночной хоккейной лиге хотят выступать команды из всех регионов России
12:32 «Медвешчак» примет меры по отношению к Смиту, попавшемуся на допинге
12:16 Якушев: думаю, что с «делом Зарипова» разберутся, реакция будет положительной
Все новости RSS
Партнерский контент