М. Гуськов: хотел быть защитником, как папа, но тренер сказал играть в атаке

Нападающий юниорской сборной России Матвей Гуськов рассказал о подготовке к мемориалу Глинки, а также о своём отце Александре, двукратном чемпионе России в составе ярославского «Локомотива».

«Отличная практика для меня не только поиграть с ребятами на год старше, но и в сборной России. Конечно, это пойдёт мне на пользу. Был на сборах с U17 в Сочи, а потом позвали в U18. Огромная конкуренция в команде, я на год младше, и надо доказывать, новый тренер, коллектив. Слава богу, влился, все помогают мне. На Глинку команда поедет только за победой, сборная России давно не побеждала на этом турнире.

В этом сезоне, надеюсь, буду играть уже в МХЛ за «Красную Армию». Папа внимательно следит за мной, каждую игру смотрит, подсказывает, где и как действовать лучше, где всё получается или нет. С детства пошло, что играю в атаке. Хотел быть защитником, как папа, но тренер сказал: «Лучше играй в нападении, у тебя хорошо получается», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.