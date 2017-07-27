Защитник ЦСКА Ермаков перешёл в «Торпедо» в обмен на денежную компенсацию

Как стало известно «Чемпионату», защитник Андрей Ермаков перешёл из ЦСКА в «Торпедо» в обмен на денежную компенсацию.

Анисин в «Динамо», а Фролов – в «Амуре». Таблица трансферов КХЛ Фролов перешёл в «Амур», Анисин вернулся в «Динамо», СКА расторг контракт с Мозесом – в трансферах недели.

23-летний хоккеист начинал прошедший сезон в «Спартаке», а затем перешёл в «армейскую» команду. В регулярном чемпионате он провёл 16 матчей, набрав 3 (1+2) результативных балла при показателе полезности "+3", в плей-офф не участвовал. Контракт игрока рассчитан до конца сезона-2017/18. Ермаков является обладателем Кубка Гагарина в составе СКА (2015).

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