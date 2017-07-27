Менеджер сборной Канады: рассмотрим кандидатуры Игинлы и Доана для участия в ОИ

Генеральный менеджер сборной Канады на олимпийский сезон Шон Бурк сказал, что команда рассмотрит кандидатуры Джерома Игинлы и Шейна Доана, если те не смогут подписать новые контракты в НХЛ.

«Большинство игроков сборной будут из Европы, те, которые играют в КХЛ. Это вторая по силе лига мира после НХЛ. Будут ребята, которые были высоко выбраны на драфте, но по разным причинам перебрались в Европу и хорошо выступают там. Возможно, будут лучший игрок из АХЛ, а также один игрок из университетской лиги.



Если у Игинлы и Доана не будет контрактов, думаю, их не надо будет уговаривать. Они не раз выступали за сборную и были важной частью команды. Понятно, что их карьеры подходят к концу, не знаю, сколько они ещё собираются играть. Мы, несомненно, будем рассматривать их кандидатуры, посмотрим, как будут развиваться их ситуации. Доан и Игинла могут принести в команду опыт, характер, но в конечном итоге мы хотим собрать хорошую команду, в которой все должны вносить свой вклад и играть результативно. Главное, чтобы все ребята были способны играть», — цитирует Бурка TSN.