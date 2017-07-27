А. Медведев: антидопинговая лаборатория КХЛ может начать работу к плей-офф

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев рассказал о планах по созданию в лиге собственной антидопинговой лаборатории.

«Это не новый проект, он обсуждался довольно долгое время тому назад и пользовался поддержкой и совета директоров КХЛ, и правления КХЛ, и клубов. Сейчас вопрос стал особенно актуальным в ситуации, когда РУСАДА не вернули полномочия и контроль осуществлялся на базе трёхстороннего договора между ВАДА, ИИХФ и КХЛ. И мы видим, к чему это привело. Поэтому на ближайшем заседании совета директоров КХЛ (в сентябре) я буду выносить этот вопрос и очень надеюсь, что проект получит поддержку. И лаборатория может начать брать пробы в играх плей-офф, при условии, что такое решение будет принято.

Технически это можно быстро собрать, но сертификация и регистрация может занять время. Думаю, что этот процесс может занять до полугода", — цитирует Медведева «Р-Спорт».