Дуайер: сейчас главная цель минского «Динамо» — становиться лучше от игры к игре

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился ожиданиями от матча с «Юностью» на Кубке Минска. В первой встрече турнира подопечные Дуайера проиграли московским одноклубникам со счётом 3:6.

«Они хозяева, они и принимают решения, как составлять расписание турнира. Конечно, я думаю, что «Юность» в первой игре покажет свой лучший хоккей. Мы прекрасно это понимаем, что этот матч будет большой игрой для Минска. Будут встречаться две местные команды. Но наша главная цель сейчас – становиться лучше от игры к игре. Я думаю, мы будем выглядеть ещё лучше и покажем свой лучший хоккей», — цитирует Дуайера пресс-служба клуба.