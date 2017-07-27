Питерс: игра в КХЛ отличается от Северной Америки, здесь нужно больше терпения

Вратарь рижского «Динамо» Джастин Питерс после поражения от «Локомотива» на Кубке Минска (1:3) поделился впечатлениями от игры.



«Это была обычная предсезонная игра, командам потребовалось время, чтобы вкатиться. Мы начали много обороняться, немного нервничали. Во втором периоде игра улучшилась, мы почувствовали уверенность, больше контролировали шайбу. В третьем периоде мы хорошо играли, забили гол. Думаю, наш первый матч был неплохим, кроме результата.



Я чувствовал себя хорошо. Игра здесь сильно отличается от Северной Америки. Игроки любят разыгрывать, это значит, что мне надо быть более терпеливым. Площадка больше, много свободного льда. Терпение будет важным аспектом», — цитирует Питерса Sportacentrs.

«Локомотив» в первом матче Кубка Минска победил рижское «Динамо»