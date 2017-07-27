Годро: надо забыть об ОИ-2018 и беспокоиться о сезоне и своей команде НХЛ

Нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро считает, что игрокам НХЛ надо не думать об Олимпиаде и готовиться к сезону в лиге.

«Все хотят играть за сборную, я это делал три или четыре раза. Было здорово, но ничто не сравнится с Олимпиадой. По рассказам многих ребят я понял, что быть частью Олимпийской деревни, смотреть, как другие спортсмены сражаются за свою страну, — это очень классный опыт.



Очень жаль, что мы не сможем туда поехать, но ребята из университетов и АХЛ получат шанс, который представляется немногим игрокам. Когда я был в колледже четыре года назад, смотрел на Ти Джея Оши. Это запечатлелось в моей памяти, я бы хотел сам участвовать в Играх, но надо забыть об этом и думать о сезоне и своей команде НХЛ», — цитирует Годро Sportsnet.