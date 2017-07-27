175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Александр Овечкин возглавил список российских знаменитостей по версии Forbes

27 июля 2017, четверг. 12:59. Хоккей

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возглавил список российских знаменитостей по версии Forbes.

Хоккеист заработал за год $ 14 млн и обошёл в традиционном рейтинге звёзд спорта и шоу-бизнеса популярных исполнителей Филиппа Киркорова, Григория Лепса и Тимати.

Лидер рейтинга российских звёзд 2016 года теннисистка Мария Шарапова переместилась на 19-ю строчку, её доходы за год снизились более чем в 7 раз — с $ 21,9 млн до $ 3 млн. Место в рейтинге обеспечивают три фактора: доходы за год, внимание СМИ и интерес, который звезда вызывает у аудитории в Интернете. Рейтинг российских знаменитостей составляется с 2005 года.

Россияне в НХЛ. Сезон Овечкина: 1000-е очко и разбитая мечта о кубке
Александр Овечкин провалил Кубок мира, женился, поработал разносчиком пиццы, набрал 1000-е очков в НХЛ и вновь остался без кубка Стэнли.
Источник: Forbes.ru Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
Новости. Хоккей
27 июля 2017, четверг
13:01 Гончар: в «Питтсбурге» слаженный коллектив, взаимопонимание на высоком уровне
12:59 Александр Овечкин возглавил список российских знаменитостей по версии Forbes
12:57 Годро: надо забыть об ОИ-2018 и беспокоиться о сезоне и своей команде НХЛ
12:34 Малкин: Овечкин — великий игрок и без кубка Стэнли, у него ещё всё впереди
12:34 Питерс: игра в КХЛ отличается от Северной Америки, здесь нужно больше терпения
12:22 Малкин считает очень высокими шансы сборной России на ОИ-2018
12:22 Ландер: мне нравится, что «Ак Барс» и болельщики ждут, что я буду лидером
12:10 Малкин: был разочарован, что не попал в топ-100 НХЛ, но я выиграл Кубок
12:08 Гончар о возможной работе в России: сконцентрирован на работе в «Питтсбурге»
11:58 Дуайер: сейчас главная цель минского «Динамо» — становиться лучше от игры к игре
11:29 Евгений Малкин и Сергей Гончар представили кубок Стэнли в Музее хоккея в Москве
11:22 А. Медведев: антидопинговая лаборатория КХЛ может начать работу к плей-офф
10:50 Менеджер сборной Канады: рассмотрим кандидатуры Игинлы и Доана для участия в ОИ
10:35 Защитник ЦСКА Ермаков перешёл в «Торпедо» в обмен на денежную компенсацию
10:33 М. Гуськов: хотел быть защитником, как папа, но тренер сказал играть в атаке
10:23 Светлов: ЦСКА, «Авангард» и «Салават» — тройка лидеров селекции-2017 в КХЛ
09:50 Бродо: без хоккеистов НХЛ на ОИ-2018 все сборные будут играть на равных
09:22 «Слован» взял на просмотр двух участников МЧМ-2017 в составе сборной Словакии
09:13 Гареев: нагрузки на сборах «Салавата» даются нормально, все ребята стараются
00:55 Исхаков: до мемориала Глинки ещё 10 дней, будем что-то наигрывать
00:37 Денисов: минское «Динамо» только знакомится с новой системой
00:22 Флетчер: ожидаю, что контракты Нидеррайтера и Гранлунда будут схожими
26 июля 2017, среда
23:58 Билялетдинов: не знаю, что можно сказать по Ландеру и Галиеву
23:29 В. Воробьёв: за счёт работы московское «Динамо» будет хорошей командой
23:01 Дуайер: хочу выделить игру молодых игроков, и большинство — минского «Динамо»
22:28 Вестерлунд: знаю, что за игрой «Салавата» следило много людей
22:19 Гатиятулин: у «Трактора» было достаточно моментов, увы, не реализовали
22:01 Три клуба НХЛ интересуются форвардом Данисом Зариповым
21:45 «Бостон» подтвердил подписание контракта со Спунером с зарплатой $ 2,825 млн
21:14 Московское «Динамо» обыграло минских одноклубников на Кубке Минска
20:55 Е. Соколов: «Трактор» хотел меня оставить, но «Автомобилист» не согласился
20:46 Генменеджер «Нэшвилла»: хотим узнать, продолжит ли Фишер игровую карьеру
20:41 Тренер России U18: Свечников не сыграет на мемориале Глинки из-за травмы
20:36 «Ак Барс» одолел «Нефтяник» в овертайме выставочного матча
20:29 «Нью-Джерси» подписал новые контракты с пятью форвардами
20:00 Сигарёв: в «Сибири» на меня рассчитывают, проявлю себя – подумаю об НХЛ
19:53 «Лада» в товарищеской встрече обыграла «Торос»
19:43 Игроки «Адмирала» заложили аллею памяти Сергея Гимаева
19:13 Россия U18 обыграла «Локо-Юниор» в контрольном матче
19:00 «Салават Юлаев» победил «Трактор» в товарищеском матче благодаря голу Куляша
18:56 Сигарёв: в «Адмирале» меня убрали из первого звена сразу в четвёртое
18:32 Токкет: Кессел видит мир иначе, чем другие люди, и это прекрасно
18:02 Источник: форвард «Барыса» Вей не сыграет за сборную Канады на турнире в Сочи
17:31 Фридман: Спунер и «Бостон» договорились без арбитража на зарплату $ 2,8 млн
17:13 «Локомотив» в первом матче Кубка Минска победил рижское «Динамо»
Все новости RSS
Партнерский контент