Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возглавил список российских знаменитостей по версии Forbes.
Хоккеист заработал за год $ 14 млн и обошёл в традиционном рейтинге звёзд спорта и шоу-бизнеса популярных исполнителей Филиппа Киркорова, Григория Лепса и Тимати.
Лидер рейтинга российских звёзд 2016 года теннисистка Мария Шарапова переместилась на 19-ю строчку, её доходы за год снизились более чем в 7 раз — с $ 21,9 млн до $ 3 млн. Место в рейтинге обеспечивают три фактора: доходы за год, внимание СМИ и интерес, который звезда вызывает у аудитории в Интернете. Рейтинг российских знаменитостей составляется с 2005 года.
Россияне в НХЛ. Сезон Овечкина: 1000-е очко и разбитая мечта о кубке
Александр Овечкин провалил Кубок мира, женился, поработал разносчиком пиццы, набрал 1000-е очков в НХЛ и вновь остался без кубка Стэнли.