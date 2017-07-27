Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возглавил список российских знаменитостей по версии Forbes.

Хоккеист заработал за год $ 14 млн и обошёл в традиционном рейтинге звёзд спорта и шоу-бизнеса популярных исполнителей Филиппа Киркорова, Григория Лепса и Тимати.

Лидер рейтинга российских звёзд 2016 года теннисистка Мария Шарапова переместилась на 19-ю строчку, её доходы за год снизились более чем в 7 раз — с $ 21,9 млн до $ 3 млн. Место в рейтинге обеспечивают три фактора: доходы за год, внимание СМИ и интерес, который звезда вызывает у аудитории в Интернете. Рейтинг российских знаменитостей составляется с 2005 года.