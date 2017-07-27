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Тренерский штаб «Адмирала» пополнил Игорь Чибирев

27 июля 2017, четверг. 14:05. Хоккей

Экс-наставник сборной Украины и красноярского «Сокола» Игорь Чибирев вошёл в тренерский штаб «Адмирала». Ранее клуб по семейным обстоятельствам покинул ассистент главного тренера Максим Спиридонов.

Чибирев уже прилетел во Владивосток и приступил к работе. В прошедшем сезоне он тренировал «Донбасс», выступающий в чемпионате Украины. В качестве тренера он также работал в «Сибири», «Соколе» (ВХЛ), «Молодой Гвардии», ХК МВД (МХЛ), национальной и молодёжной сборной Украины. В качестве игрока дважды становился чемпионом СССР в составе ЦСКА.

Спиридонов покинет пост ассистента главного тренера «Адмирала»
Источник: Официальный сайт ХК "Адмирал" Сообщить об ошибке
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27 июля 2017, четверг
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