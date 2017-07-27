Маклеллан: от «Эдмонтона» теперь многого ждут, наша задача усложняется

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Тодд Маклеллан считает, что в следующем сезоне его команда столкнётся с новыми трудностями, потому что теперь от неё будут ждать успешного выступления.

«Я уверен, что мы увидим Леона в форме „Ойлерз“. Мы хотим, чтобы он был здесь, он этого хочет, просто надо надо уладить пару вещей этим летом. Я как тренер держусь в стороне от переговоров.

Макдэвид очень мотивирован, хочет расти как физически, так и психологически. Он изучает игру, задаёт отличные вопросы. Коннор — наш лидер, мы знали это, когда делали его капитаном. Он доказал, что мы были правы, партнёры по команде уважали его, мы рады, что он будет с нами ещё много лет.

Мы часто будем слышать слово «ожидания» перед тренировочным лагерем и во время него. Ожидания усложняют жизнь, мы ещё не сталкивались с таким, поэтому я считаю, что наша команда продолжает расти. Сейчас нам надо пройти через это — все будут готовиться к «Ойлерз», а болельщики ждут, что мы будем выигрывать чаще, чем раньше. Наша задача усложняется", — приводятся слова Маклеллана на официальном сайте НХЛ.