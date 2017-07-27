Пилотажная группа «Стрижи» приехала в гости к магнитогорскому «Металлургу»

Магнитогорский «Металлург» продолжает подготовку к сезону в Гармиш-Партенкирхене. Накануне отъезда команды в гости к хоккеистам с визитом пожаловали лётчики авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи». Напомним, ранее игроки «Магнитки» побывали в гостях у «Стрижей».



Пилоты воспользовались уникальной возможностью увидеть изнутри быт профессионального хоккейного клуба. «Стрижи» побывали в раздевалке «Магнитки», обменялись автографами с игроками, заглянули в подтрибунные помещения, а также посетили тренировку команды.



Посмотреть видео можно на официальном канале «Металлурга» в YouTube.

Магнитогорский «Металлург» побывал в гостях у пилотажной группы «Стрижи»