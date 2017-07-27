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Источник: главным претендентом на Маркова является «Флорида»

27 июля 2017, четверг. 19:04. Хоккей

Главным претендентом на российского защитника Андрея Маркова, с которым отказался продлевать контракт «Монреаль Канадиенс», является «Флорида Пантерз», сообщает «Спорт-экспресс».

38-летний Марков выступал за «Монреаль» на протяжении всей карьеры — 16 сезонов. В НХЛ он провёл 990 матчей, в которых набрал 572 (119+453) очка при показателе полезности "+64". В прошедшем сезоне на его счету 36 (6+30) результативных баллов в 62 играх при показателе полезности "+18".

По предыдущему контракту, который истёк 1 июля, Марков зарабатывал $ 5,75 млн в год.

«Монреаль»: защитник Андрей Марков не будет играть за команду в следующем сезоне
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
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Теги
Флорида Пантерз Андрей Марков
Новости. Хоккей
27 июля 2017, четверг
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