Нападающий Ти Джей Гальярди подписал контракт с рижским «Динамо»

Экс-нападающий нижнекамского «Нефтехимика» и загребского «Медвешчака» Ти Джей Гальярди подписал контракт с рижским «Динамо», информирует официальный сайт команды из Латвии.



В прошедшем сезоне КХЛ игрок сыграл 16 матчей, набрав 7 (4+3) результативных баллов.



За свою карьеру в НХЛ, где он был задрафтован клубом «Колорадо Эвеланш», Гальярди провёл 341 матч и набрал 109 (45+64) очков в регулярных чемпионатах и Кубке Стэнли. Также форвард играл за «Сан-Хосе Шаркс», «Калгари Флэймз» и «Виннипег Джетс».

А есть ли звёзды, КХЛ? Кому-то Ковальчук, а кому-то Стоа В каждом клубе КХЛ должна быть своя звезда. Так ли это сейчас? У кого-то два состава, а кто-то молится на Стоа и Секстона.