Березин: Марков сейчас выглядит лучше, чем когда-либо

Известный в прошлом нападающий Сергей Березин поделился мнением о спортивной форме защитника Андрея Маркова, последние 16 сезонов выступавшего за «Монреаль Канадиенс». Во времена игровой карьеры Березин непродолжительное время выступал вместе с Марковым за канадский клуб.



Сегодня стало известно, что «Канадиенс» не будут продлевать контракт с 38-летним Марковым.



«Марков сейчас выглядит лучше, чем когда-либо», — написал в твоём «твиттере» Березин, приложив видео с тренировки Маркова.



Посмотреть видео с тренировки можно в «твиттере» Сергея Березина.