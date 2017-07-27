Экс-нападающий «Лос-Анджелеса» и «Монреаля» Кинг может перейти в КХЛ

Экс-нападающий «Лос-Анджелес Кингз» и «Монреаль Канадиенс» Дуайт Кинг может подписать контракт в Континентальной хоккейной лиге, сообщает NBC Sports.



Минувший сезон 28-летний нападающий заканчивал в «Монреале», куда перешёл из «Кингз», с которым выиграл два кубка Стэнли. В 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ он набрал 16 (9+7) очков.



Всего Кинг сыграл 365 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и отметился 109 (53+56) очками. В плей-офф на его счету 75 игр и 25 (10+15) баллов.