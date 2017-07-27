«Трактор» продлил контракт с защитником Климонтовым

Челябинский «Трактор» подписал новое соглашение с защитником Константином Климонтовым, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Новый контракт с 26-летним хоккеистом рассчитан на двухлетний срок и будет работать на односторонней основе.



В прошедшем регулярном чемпионате Климонтов принял участие в 51 встрече, записав на свой счёт 9 (4+5) результативных баллов при показателе полезности "-2" и 14 минутах штрафного времени. В среднем на льду защитник проводил около 15 минут.

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