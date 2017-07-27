Малышев: к дракам на льду отношусь нормально, без проблем вступаю в них

Защитник юниорской сборной U18 Антон Малышев рассказал об отношении к дракам на льду.



«К дракам на льду отношусь нормально, без проблем вступаю в них. Самая запомнившаяся произошла в матче со «Спартаком». В конце игры мы забили гол и в итоге выиграли в одну шайбу. Сразу после этого началась драка, поскольку соперники посчитали, что гол был забит не по правилам. Дрались команда на команду. В итоге и те и другие схлопотали очень много удалений. Но несмотря на это, я считаю, что мы провели её достойно и уехали домой с позитивным настроем», — цитирует Малышева официальный сайт ФХР.

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