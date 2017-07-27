Сундстрём: сыграл свой первый выставочный матч в КХЛ, было весело

Нападающий «Авангарда» Юхан Сундстрём поделился впечатлениями после товарищеского матча с «Витязем» (1:3).



«Это была очень хорошая игра. Мой первый выставочный матч в КХЛ, много нового. Было весело! Но пора идти вперёд: мы двигаемся дальше.



Что нам нужно, чтобы забивать больше? Должен быть кто-то у ворот, чтобы добить шайбу в сетку. Судя по статистике, мы перебросали соперников в третьем периоде, но очевидно, что этого недостаточно. Мы должны быть уверены, что наши броски дойдут до цели: должен быть кто-то впереди, кто подхватит шайбу, и тогда, надеюсь, голы придут», — цитирует Сундстрёма официальный сайт клуба.

«Авангард» потерпел поражение от «Витязя» в товарищеской встрече