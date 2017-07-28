Гулявцев: «Северстали» уже нужно определяться с составом, это основная задача

Главный тренер череповецкой «Северстали» Александр Гулявцев перед началом тренировочного сбора в Финляндии рассказал о задачах предсезонья.

«Мы сыграем четыре матча за девять дней. Хотелось бы посмотреть в деле тех новичков и тех ребят, которые сейчас на просмотре. Нам уже нужно определяться с составом. Это наша основная задача. Также в этих играх нам важно посмотреть те тактические схемы, которые мы наработали на предыдущем сборе в Игоре.



Каким составом команда выйдет на матч с „Трактором“? Скорее всего, эти игры мы уже будем проводить первыми тремя звеньями, которые будут основные. Плюс у нас есть три звена, которые мы будем «крутить». Может быть, сыграет два основных звена и два просмотровых. Ребятам я уже сказал, что начиная с предсезонных матчей мы должны играть на результат. Пусть он менее значим, чем в сезоне, но всё же мы будем настраивать ребят играть только на победу», — цитирует тренера пресс-служба клуба.



Посмотреть видео можно на официальном канале «Северстали» в YouTube.