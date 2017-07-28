Гатиятулин: программу сбора в Паюлахти «Трактор» выполняет полностью

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги финского тренировочного сбора, который 28 июля завершится контрольной встречей с «Северсталью».



«Программу сбора мы выполняем полностью. Все условия для этого у нас здесь есть. Всё, что нужно для плодотворной работы — лёд, зал, — в шаговой доступности. С этим никаких проблем нет. В пятницу играем с «Северсталью». В этом матче также, скорее всего, поэкспериментируем с составом. Те, кто не примут участие в матче, будут работать в зале», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Трактора».