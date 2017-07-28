Арзамасцев: в принципе, на сборе в Паюлахти всё прошло по плану

Защитник «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев подвёл итоги тренировочного сбора команды в Паюлахти.



«В принципе, всё по плану прошло. Тренеры довольны, мы тоже. К сезону готовились. Ещё два турнира осталось, ещё больше подготовимся и будем готовы. Молодые игроки справлялись все, работали, выкладывались, как обычно на сборах и происходит. Отсутствие длинных кроссов порадовало, я не любитель бегать! У финских тренеров своя подготовка, они знают, что делают. Мы им верим, и нам доверяют. Всё хорошо. Фундамент уже заложен, но сезон покажет, ещё время есть поработать и подготовиться побольше», — приводит слова Арзамасцева официальный сайт «Салавата Юлаева».

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