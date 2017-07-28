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В КХЛ усилен медицинский контроль арбитров после смертей Кадырова и Бутурлина

28 июля 2017, пятница. 13:50. Хоккей

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов сообщил, что после смертей Рафаэля Кадырова и Михаила Бутурлина-младшего был усилен медицинский контроль арбитров.

«Медицинский контроль усилился. Мы возобновили углублённое медицинское обследование. Ребята немножечко в стрессе после того, что произошло с Рафаэлем Кадыровым и буквально месяц назад с Мишей Бутурлиным. Изначально, когда мы начинали наши сборы, все судьи прошли углублённый медицинский осмотр. И только когда мы получили из диспансера справку о том, что арбитры допущены к сборам, только после этого мы начали выполнять физические тесты. Мы должны понимать, с кем заключаем договор. Пока претензий по здоровью ни к кому, слава богу, нет, единственное исключение – те, кто ещё набирают форму после операций», — приводит слова Анисимова «Р-Спорт».

Ранее СМИ сообщили о смерти арбитра Михаила Бутурлина-младшего, который обслуживал матчи КХЛ с 2010 года.

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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