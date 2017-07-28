Сантала вернулся из «Магнитки» в «Клотен Флайерз»

Финский нападающий Томми Сантала вернулся из КХЛ, где он выступал с 2016 года в составе магнитогорского «Металлурга», в швейцарский «Клотен Флайерз», из которого и перебирался в Россию, сообщает официальный сайт «Клотена».



В прошлом сезоне Сантала принял участие в составе «Магнитки» в 14 матчах регулярного чемпионата и 18 матчах плей-офф КХЛ, в которых забросил 3 шайбы и стал автором 9 результативных передач, набрав 12 очков при показателе полезности «+4», а также отбыл 22 штрафные минуты.



В НХЛ Томми выступал в составе «Атланты Трэшерз» и «Ванкувер Кэнакс».