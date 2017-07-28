Мраз: быстро привык к утренним пробежкам в семь часов

Словацкий нападающий «Магнитки» Бруно Мраз рассказал, как проходит подготовка команды на тренировочном сборе в Сочи.



«Я в первый раз в Сочи, и в первый раз в таком красивом месте в горах. Думаю, за эти две недели команда хорошо подготовится. У нас каждый день интенсивные тренировки, и то, что мы все вместе находимся вдали от дома, — это тоже хорошо для сплочения коллектива.



Утренние пробежки в семь часов – это мой первый подобный опыт, но я быстро к этому привык. Сейчас я чувствую, что эти занятия пошли на пользу для ног. Чувствую себя намного лучше.



Условия для спортсменов здесь великолепны – одни из лучших, которые я видел за свою карьеру. Очень хорошее питание. Всегда есть выбор, что есть: мясо, рыбу или курицу. Можно сосредоточиться только на тренировках, потому что ничего не отвлекает, а это очень важно для спортсменов», — отметил Мраз в интервью клубной пресс-службе.

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