175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Мраз: быстро привык к утренним пробежкам в семь часов

28 июля 2017, пятница. 14:44. Хоккей

Словацкий нападающий «Магнитки» Бруно Мраз рассказал, как проходит подготовка команды на тренировочном сборе в Сочи.

«Я в первый раз в Сочи, и в первый раз в таком красивом месте в горах. Думаю, за эти две недели команда хорошо подготовится. У нас каждый день интенсивные тренировки, и то, что мы все вместе находимся вдали от дома, — это тоже хорошо для сплочения коллектива.

Утренние пробежки в семь часов – это мой первый подобный опыт, но я быстро к этому привык. Сейчас я чувствую, что эти занятия пошли на пользу для ног. Чувствую себя намного лучше.

Условия для спортсменов здесь великолепны – одни из лучших, которые я видел за свою карьеру. Очень хорошее питание. Всегда есть выбор, что есть: мясо, рыбу или курицу. Можно сосредоточиться только на тренировках, потому что ничего не отвлекает, а это очень важно для спортсменов», — отметил Мраз в интервью клубной пресс-службе.

Литвинов: с детства мечтал выйти на лёд в составе первой команды «Кузни»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ХК Металлург Нк
Новости. Хоккей
28 июля 2017, пятница
14:44 Мраз: быстро привык к утренним пробежкам в семь часов
14:07 Сантала вернулся из «Магнитки» в «Клотен Флайерз»
13:50 В КХЛ усилен медицинский контроль арбитров после смертей Кадырова и Бутурлина
13:03 Гуськов: «Ак Барсу» нужно найти игрока, с которым Марков сможет играть как в НХЛ
12:46 Вершинин: нет никаких проблем пообщаться с тренерским штабом «Спартака»
12:21 Михайлов: на фоне ОИ-2018 НХЛ окажется в нелепом, провинциальном положении
12:02 Петрищев: на Кубке губернатора «Салават» должен просто хорошо играть
11:21 Марков: грустно, что самую малость не доиграл до 1000 матчей в НХЛ
10:55 Арзамасцев: в принципе, на сборе в Паюлахти всё прошло по плану
10:22 Литвинов: с детства мечтал выйти на лёд в составе первой команды «Кузни»
09:47 Гатиятулин: программу сбора в Паюлахти «Трактор» выполняет полностью
09:34 Михайлов: Кубок Стэнли в Москве? Мне это фиолетово
00:57 Маклеллан: сейчас «Эдмонтон» столкнётся с таким понятием, как ожидания
00:35 Фисенко: пока «Авангард» медленно начинает атаку и не так хорошо держит шайбу
00:19 Гулявцев: «Северстали» уже нужно определяться с составом, это основная задача
27 июля 2017, четверг
23:56 Скабелка: неприятно проигрывать, но есть хорошая пища для размышлений
23:33 Сундстрём: сыграл свой первый выставочный матч в КХЛ, было весело
23:26 Юниорская сборная России U18 разгромила «Красную Армию» в товарищеской игре
22:50 Малышев: к дракам на льду отношусь нормально, без проблем вступаю в них
22:29 «Трактор» продлил контракт с защитником Климонтовым
22:09 Захаров: минское «Динамо» проведёт удачный сезон, там хороший состав и тренер
21:49 «Авангард» потерпел поражение от «Витязя» в товарищеской встрече
21:32 «Локомотив» отыгрался с 0:2 и обыграл «Югру» на Кубке Минска
21:24 Андрей Марков продолжит карьеру в «Ак Барсе»
21:18 Марков: я принял решение вернуться в Россию и выступать в КХЛ
20:56 Экс-нападающий «Лос-Анджелеса» и «Монреаля» Кинг может перейти в КХЛ
20:44 Алексеев: спасибо тренерам «Динамо», что не стали разбивать нашу тройку
20:22 «Спартак» одолел «Торпедо» в выставочном матче
19:53 Березин: Марков сейчас выглядит лучше, чем когда-либо
19:45 Дуайер: «Юность» дала хороший бой, это было испытание для «Динамо»
19:18 Нападающий Ти Джей Гальярди подписал контракт с рижским «Динамо»
19:04 Источник: главным претендентом на Маркова является «Флорида»
18:44 Закриссон: «Лев» был очень сильной командой, его уход из КХЛ – сумасшествие
18:24 Макдэвид: расстроен решением НХЛ об отказе от ОИ-2018
17:46 Шарангович: мой дубль ничего не решил, поэтому радости почти нет
17:17 «Монреаль»: защитник Андрей Марков не будет играть за команду в следующем сезоне
17:05 Дубль Шаранговича не спас минское «Динамо» от поражения в матче с «Юностью»
16:47 Маклеллан: уверен, что подпишем новый контракт с Драйзайтлем
16:19 Пилотажная группа «Стрижи» приехала в гости к магнитогорскому «Металлургу»
15:55 Джон Маклин и Скотт Аллен вошли в тренерский штаб «Аризоны»
15:26 Макдона: Шаттенкирк сделает «Рейнджерс» сильнее, все знают, что это за игрок
14:42 31 июля СКА сыграет товарищеский матч с «Йокеритом» в Финляндии
14:26 Маклеллан: от «Эдмонтона» теперь многого ждут, наша задача усложняется
14:05 Тренерский штаб «Адмирала» пополнил Игорь Чибирев
13:42 Скривенс: у «Салавата» глубокий состав, теперь надо сделать из игроков команду
Все новости RSS
Партнерский контент