«Северсталь» обыграла «Трактор» в предсезонном матче в Финляндии

Череповецкая «Северсталь» нанесла поражение челябинскому «Трактору» со счётом 3:1 в предсезонном матче в рамках тренировочного сбора в Финляндии.



В самой концовке первого периода счёт открыл защитник «Северстали» Вадим Кудако. В начале второго статус-кво в матче восстановил нападающий «Трактора» Александр Шаров, а далее забивали уже только номинальные хозяева, в составе которых ещё до конца второго периода отличились форварды Александр Бумагин и Николай Казаковцев.



До этого «Северсталь» сыграла с ярославским «Локомотивом» и проиграла со счётом 2:3.

«Локомотив» и «Северсталь сыграли необычный товарищеский матч

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