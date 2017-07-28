Гулявцев: если «Северсталь» будет работать единой командой, результат придёт

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал победу над «Трактором» (3:1) в товарищеском матче.

«Ребята сегодня придерживались плана на игру. Конечно, у нас ещё есть проблемные зоны, например – средняя. Но мы работаем над этим. Неважно сыграли в третьей двадцатиминутке — было много удалений. Но мы хорошо сыграли в обороне. Ребятам пришлось пластаться, но они смогли довести матч до победы. Сегодня не было такого, чтобы кто-то тянул одеяло на себя – сыграли единым кулаком.

Сегодня команда действовала жёстко. Но об этом мы просили – это важная часть нашей игры. И за счёт такого давления мы не позволяли сопернику начинать атаки. Большинство раскатов соперника мы накрывали в средней зоне. Из-за этого именно «Северсталь» владела инициативой и могла действовать на контратаках.

В целом, я думаю, нельзя на данном этапе говорить, что у нас всё хорошо. Это только начало. Нужно спокойно идти к поставленной цели. И если мы будем работать одной командой, единым коллективом, то результат должен прийти", — цитирует Гулявцева пресс-служба клуба.