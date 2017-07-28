СКА откроет хоккейную школу в Карелии

27 июля состоялась встреча генерального директора ХК СКА Андрея Точицкого и министра по делам молодёжи, физической культуре и спорту Республики Карелия Александра Воронова, на которой прошли переговоры по вопросу открытия детской хоккейной школы СКА на базе Ледового дворца в Кондопоге. Планируется, что уже с этой осени в ней будут тренироваться лучшие молодые хоккеисты Карелии 2007-2012 годов рождения под руководством ведущих тренеров республики.



«Хоккейный клуб СКА продолжает уделять большое внимание развитию хоккея, в особенности детско-юношеского и любительского, во всем Северо-Западном регионе. Открытием школы в Кондопоге мы даём путёвку в большой хоккей тем детям, которые раньше не имели возможности заниматься спортом в хороших условиях, и такое пополнение в большой семье СКА можно только приветствовать», – цитирует Точицкого пресс-служба клуба.



«Мы надеемся, что благодаря этим мерам Карелия станет местом роста для юных перспективных хоккеистов, которые в дальнейшем пополнят ряды СКА или других профессиональных хоккейных клубов», – сказал Воронов.