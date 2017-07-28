Столлери: игроки рижского «Динамо» с каждым разом всё лучше понимают друг друга

Защитник рижского «Динамо» Карл Столлери прокомментировал поражение от «Югры» на Кубке Минска (2:3 Б).

«Мы ещё адаптируемся, ищем лучшее взаимодействие. Сегодня была классическая предсезонная игра. Иногда возникает путаница, но это нормально. С каждым разом мы понимаем друг друга всё лучше. Плохо, что мы пропустили гол на последней минуте.

Играть в овертайме очень интересно. Много свободного льда, болельщикам нравится, потому что опасные моменты создаются у обоих ворот. Ты атакуешь, а затем быстро бежишь в оборону.

Я ещё не полностью адаптировался, между игрой в Северной Америке и Европе есть заметная разница. Тут другой стиль хоккея, надо быть терпеливым", — цитирует Столлери пресс-служба клуба.