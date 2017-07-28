Сборная Канады, СКА и ещё четыре команды сыграют на турнире Пучкова в Петербурге

С 14 по 17 августа в Санкт-Петербурге пройдёт турнир имени Н.Г. Пучкова. В этом году помимо СКА в нём примут участие сборная Канады и ХК «Сочи», вместе с «армейцами» составившие группу А, в группу В попали «Северсталь», «Йокерит» и «СКА-Нева». Победитель турнира определится в матче лучших команд групп, который состоится 17 августа.

Расписание турнира:

14 августа:

15:00. «СКА-Нева» – «Йокерит»

19:30. СКА – ХК «Сочи»



15 августа:

15:00. ХК «Сочи» – сборная Канады

19:30. «СКА-Нева» – «Северсталь»



16 августа:

15:00. «Йокерит» – «Северсталь»

19:30. СКА – сборная Канады



17 августа:

13:30. 3 место группы А – 3 место группы В

14:30. 2 место группы А – 2 место группы В

19:30. 1 место группы А – 1 место группы В.