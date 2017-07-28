«Куньлунь» подписал канадского защитника Ли, «Трактор» — нападающего Губарева

«Трактор» заключил односторонний контракт на два сезона с нападающим Данилом Губаревым, «Куньлунь Ред Стар» подписал двустороннее соглашение на один год с канадским защитником Ником Ли, «Амур» расторг контракт с нападающим Всеволодом Толмаченко. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.
25-летний Губарев в прошедшем регулярном чемпионате провёл 32 матча за «Трактор», набрав 3 (0+3) очка, а также одну игру в плей-офф.
19-летний Толмаченко выступал в МХЛ за «Амурских Тигров» и «Динамо» СПб, в 14 матчах забросив одну шайбу.
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