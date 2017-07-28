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«Ак Барс» отыгрался со счёта 3:1, но уступил «Нефтехимику» по буллитам

28 июля 2017, пятница. 19:28. Хоккей

«Нефтехимик» одержал победу над «Ак Барсом» в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Казани, завершилась со счётом 4:3 Б.

К середине первой двадцатиминутки гости вели со счётом 2:0 благодаря голам Андрея Сергеева и Чада Ро. Александр Свитов отыграл одну шайбу в концовке периода, но после перерыва Александр Авцин сделал счёт 3:1. На 37-й минуте Свитов оформил дубль, а в третьем периоде Василий Токранов сравнял счёт.

Победитель определился в серии послематчевых бросков, решающий гол забил Павел Порядин.

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Товарищеские матчи (клубы)
28 июля 2017, пятница. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
3 : 4 1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 – Сергеев (Секстон) – 04:39 (5x4), 0:2 – Ро (Секстон) – 08:07 (5x5), 1:2 – Свитов (Язьков, Осипов) – 17:30 (5x5), – – , 1:3 – Авцин (Порядин) – 20:54 (5x5), 2:3 – Свитов (Азеведу) – 36:07 (5x4), – – , 3:3 – Токранов (Азеведу, Ткачёв) – 51:33 (5x4), 3:4 – Порядин – 60:00 ( ПБ)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Ак Барс ХК Нефтехимик
Новости. Хоккей
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