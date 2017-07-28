«Ак Барс» отыгрался со счёта 3:1, но уступил «Нефтехимику» по буллитам

«Нефтехимик» одержал победу над «Ак Барсом» в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Казани, завершилась со счётом 4:3 Б.



К середине первой двадцатиминутки гости вели со счётом 2:0 благодаря голам Андрея Сергеева и Чада Ро. Александр Свитов отыграл одну шайбу в концовке периода, но после перерыва Александр Авцин сделал счёт 3:1. На 37-й минуте Свитов оформил дубль, а в третьем периоде Василий Токранов сравнял счёт.



Победитель определился в серии послематчевых бросков, решающий гол забил Павел Порядин.

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