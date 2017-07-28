Галиев: возвращаясь в Россию, держал в уме сборную, но был удивлён вызовом

Новичок «Ак Барса» Станислав Галиев поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Нефтехимиком» (3:4 Б), а также отметил, что был удивлён вызовом в олимпийскую сборную России на Sochi Hockey Open.



«Может, была какая-то усталость у ребят, но у нас сейчас вкатывающий процесс – „предсезонка“, поэтому усталость немного даёт о себе знать. Что касается меня, то с каждой игрой я чувствую себя увереннее на больших площадках, где больше времени для раздумий, можно брать на себя инициативу. Думаю, будет всё нормально.



Эмоции от вызова в сборную положительные, но был немного удивлён. Раз есть такой шанс, то нужно доказывать. Возвращаясь в Россию, я держал в уме сборную. Я знал, что КХЛ – хорошая лига, и для меня это отличная перспектива вырасти.



Дисквалификация Зарипова — это неприятно, конечно. Но мы толком сами ничего не знаем пока. Надеюсь, Зарипов будет играть с нами.



Переход Маркова в Казань? Самое главное – это опыт, практически 1000 игр в НХЛ. Думаю, если всё сложится и он окажется у нас, это будет отлично. Он будет подсказывать молодым и всем остальным ребятам. Он игрок сборной, так что только одни плюсы. Его переход будет бомбой (улыбается)», – цитирует Галиева «Спорт Бизнес Online».

«Ак Барс» отыгрался со счёта 3:1, но уступил «Нефтехимику» по буллитам