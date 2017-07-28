«Куньлунь» одержал победу над «Йокеритом», проигрывая 0:2 во втором периоде

«Куньлунь Ред Стар» одержал волевую победу над «Йокеритом» в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Хельсинки, завершилась со счётом 3:2.



В первом периоде счёт открыл Никлас Йенсен, а во второй двадцатиминутке Йеспер Йенсен увеличил преимущество «джокеров». Кайл Чипчура отыграл одну шайбу в середине встречи, а в третьем игровом отрезке «Куньлунь» сравнял счёт благодаря усилиям Константина Макарова, а затем Павел Воробей реализовал большинство, его гол стал победным.

В воротах финской команды играл Райан Запольски, у «Куньлуня» — Томи Кархунен.