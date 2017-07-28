«Автомобилист» уступил «Пиратам» Хомутов в товарищеской встрече

«Автомобилист» потерпел поражение от «Пиратов» Хомутов в товарищеской встрече. Матч, проходивший в Хомутове, завершился со счётом 3:4 ОТ.



Франсис Паре открыл счёт, реализовав большинство на 12-й минуте, на что хозяева ответили голом Войтеха Томечека. Вскоре «Автомобилист» вновь забил при игре пять на четыре, отличился Станислав Егоршев. В начале второго периода Тейлор Бек сделал счёт 3:1, но «Пираты» отыгрались благодаря голам Владимира Ружички и Юрая Валаха. В овертайме Войтех Томечек принёс победу «Пиратам».

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