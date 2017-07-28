«Лада» по буллитам уступила «Торосу» в контрольном матче

Во втором контрольном матче «Лада» вновь встретилась с «Торосом», потерпев поражение в серии буллитов. Встреча завершилась со счётом 4:5. В первой игре команд тольяттинцы одержали победу — 3:1.

Счёт в первом периоде открыли нефтекамцы. Основные события развернулись в третьем периоде: соперник дважды вёл с преимуществом в две шайбы (0:2, 2:4), но волжане сравняли счёт стараниями Георгия Белоусова, Игоря Скороходова, Дамира Рахимуллина и Даниила Жаркова — 4:4. В серии буллитов точнее был «Торос».

1 августа в заключительном матче сбора «Лада» сыграет со «СКА-Нева».