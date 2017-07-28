Московское «Динамо» обыграло «Юность» и вышло в финал Кубка Минска

Московское «Динамо» одержало победу над минской «Юностью» на Кубке Минска. Встреча, проходившая на «Чижовка-Арене», завершилась со счётом 5:4 ОТ. Бело-голубые вышли в финал турнира, где встретятся с «Локомотивом», «Юность» сыграет с «Югрой» в матче за третье место.



В первом периоде Дастин Бойд вывел бело-голубых вперёд, но во второй двадцатиминутке минчане отыгрались благодаря голу Павла Развадовского, а на незадолго до перерыва Виктор Туркин сделал счёт 2:1 в пользу «Юности».



В третьем периоде Даниил Тарасов восстановил равенство, но вскоре «Динамо» пропустило дважды в течение 13 секунд. Отличились Егор Дугин и Егор Гайнетдинов.



Голы Владимира Брюквина и Михаила Варнакова позволили москвичам вновь сравнять счёт, а в овертайме победу «Динамо» принёс Даниил Тарасов.

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