Музыканты Red Hot Chili Peppers посетили матч «Йокерита» в Хельсинки

Участники известной американской группы Red Hot Chili Peppers Чад Смит и Джош Клингхоффер посетили первый предсезонный матч «Йокерита» с «Куньлунем», который прошёл на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки. Чад Смит провёл символическое вбрасывание перед встречей. В настоящее время группа проводит турне по Европе, 29 июля у них запланирован концерт в столице Финляндии.

Финская команда вела со счётом 2:0 во втором периоде, но не смогла удержать победу и уступила 2:3.

«Куньлунь» одержал победу над «Йокеритом», проигрывая 0:2 во втором периоде

Фото также можно посмотреть в официальном аккаунте клуба в «Твиттере».