«Нэшвилл» подписал контракт с Райаном Джохансеном на восемь лет и $ 64 млн

«Нэшвилл Предаторз» заключил новый контракт с нападающим Райаном Джохансеном. Соглашение рассчитано на восемь лет, за это время хоккеист заработает $ 64 млн. По предыдущему контракту Джохансен зарабатывал $ 4 млн в год.

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24-летний центрфорвард был обменян из «Коламбус Блю Джекетс» два года назад. В прошедшем сезоне он провёл 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 61 (14+47) результативный балл при показателе полезности "+1". В 14 играх плей-офф он отметился ещё 13 (3+10) баллами. Его команда дошла до финала Кубка Стэнли, однако Джохансен получил травму в третьем раунде с «Анахайм Дакс» и досрочно закончил сезон.

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