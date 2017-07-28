Л. Робинсон: «Монреалю» пришлось подписать двух игроков, чтобы заменить Маркова

Известный канадский защитник, шестикратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс», член Зала хоккейной славы Ларри Робинсон поделился мнением об Андрее Маркове, который покинул канадскую команду после 16 сезонов.



«Пожалуй, Марков был их лучшим и самым стабильным защитником все эти годы. Он руководил игрой в большинстве, делал отличную работу. Одна из причин его стабильного и результативного выступления заключается в том, что он прекрасно видит площадку. Не бывает, чтобы вы доверяли руководить большинством с синей линии парню, который не может отдать пас. Ши Уэбер неплохой распасовщик, но главное его качество — пушечный бросок. У Маркова есть поразительное умение находить открытых игроков и доставлять им шайбу. Это великолепное качество.



Бержевену надо было обезопасить себя. Он не мог прийти в сентябре и сказать: „Знаете, мы не смогли подписать Маркова, кого бы нам взять на его место?“ „Монреаль“ получил очень хорошего, надёжного, сильного защитника в лице Алзнера, а также вполне неплохого квотербека в лице Штрайта, который во всех клубах играл в большинстве. Бержевен проделал хорошую работу, чтобы залатать дыру, которая бы образовалась с уходом Маркова. Как бы то ни было, если бы я был Андреем, я бы был доволен, что клубу пришлось подписать двух игроков, чтобы заменить его одного», — приводятся слова Робинсона на официальном сайте НХЛ.

Прощай, Генерал! Андрей Марков покинул «Монреаль» После 16 лет совместной работы дороги «Монреаля» и Андрея Маркова разошлись. Легендарный защитник возвращается в Россию.